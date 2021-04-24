Депздрав Москвы ответил на жалобы Водонаевой

Представители Департамента здравоохранения города Москвы ответили на жалобы Алены Водонаевой.

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Телеведущая в социальной сети рассказывала, как приняли пациентку (ее саму) в Городской клинической больницы имени Виноградова.

Водонаеву привезли в больницу на Скорой помощи с подозрением на инсульт. Впоследствии он практически подтвердился – только в степени «микро».

У Алены было много замечаний и к бытовым условиям (ей принесли рваное одеяло, в туалете был оторван держатель для туалетной бумаги), и к отношению специалистов и больному человеку.

Так, она озвучила, что медсестра брала иглу капельницы без перчаток.

После того, как капельницу поставили, у телеведущий началась аллергическая реакция. Капать препарат перестали, но никаким другим не заменили. Врачи своим вниманием звезду не баловали.

В итоге, едва придя в себя, Водонаева уехала из больницы, она решила искать более подходящую клинику.

Задерживать девушку не стали, равно как и давать какие-либо консультации. Просто выдали выписку.

И вот Депздрав распространил релиз со своим видением ситуации, - сообщае т 5 Канал.

По мнению медицинских властей, все необходимые исследования и процедуры были «предоставлены Водонаевой в полном объеме и в соответствии с медицинскими показаниями».

«В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре. Также неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Как ранее писал «Рамблер», Алена Водонаева давно мечтает завести собаку. Но график работы и необходимость заботиться о сыне Богдане и коте, а также вести бизнес-проекты не оставляют времени для ухода за хвостатым другом.