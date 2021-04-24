Друг о Сергее Звереве: "У него нет денег на продукты"

Известный стилист, телеведущий, звездный парикмахер и защитник озера Байкал Сергей Зверев попал в трудную жизненную ситуацию.

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Из-за пандемии его бизнес – сеть салонов- понес большие убытки. Длительное время все было закрыто из-за ограничений во время пандемии коронавируса. Соответственно, не было и заработков.

«Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», - приводит слова друга Зверева «Московский Комсомолец».

О мыслях заняться политикой он заявлял еще в начале 2020 года. Стилист подчеркивал, что его роль в отечественном шоу-бизнесе уже сыграна, и в настоящий момент он нужен обществу в качестве экозащитника.