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Друг рассказал о бедственном положении Зверева

Ирина Лебедева
57 минут назад
Известный стилист, телеведущий, звездный парикмахер и защитник озера Байкал Сергей Зверев попал в трудную жизненную ситуацию.
Друг о Сергее Звереве: "У него нет денег на продукты"
Фото: ТАССТАСС
Из-за пандемии его бизнес – сеть салонов- понес большие убытки. Длительное время все было закрыто из-за ограничений во время пандемии коронавируса. Соответственно, не было и заработков.
«Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», - приводит слова друга Зверева «Московский Комсомолец».
Как ранее писал «Рамблер», стилист Сергей Зверев заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу РФ.
О мыслях заняться политикой он заявлял еще в начале 2020 года. Стилист подчеркивал, что его роль в отечественном шоу-бизнесе уже сыграна, и в настоящий момент он нужен обществу в качестве экозащитника.
При этом, по его словам, о политической карьере его «просил народ».
Шоу-бизнес,Сергей Зверев,Госдума,Московский комсомолец,
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