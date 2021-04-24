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Барановская заявила, что Аршавин судится со своими детьми

Ирина Лебедева
1 час назад
Юлия Барановская проиграла суд бывшему супругу Андрею Аршавину.
Барановская заявила, что Аршавин судится со своими детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о величине алиментов на троих общих детей. Юлия настаивала на том, что Аршавин должен продолжать платить троим детям — Артему, Арсению и Яне — половину от своих доходов.
Об этой истории телеведущая рассказала в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».
Изначально так и было назначено, платить 50%, но некоторое время назад с подачи спортсмена Савеловский районный суд решил, что футболист должен выплачивать им лишь 3/8.
Еще 1/8 сейчас уходит дочь Есению, которая родилась в союзе Аршавина и Алисы Казьминой, - рассказывает 5 канал.
Юлия Барановская подала апелляцию на решение Савеловского суда, но Мосгорсуд ее отклонил.
«Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним», — уточнила телеведущая.
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Юлия Барановская заявила корреспонденту издания «7дней», что в день, когда под ее постом в Instagram не появится ни одного комментария об экс-супруге футболисте Андрее Аршавине, она поднимет бокал шампанского.
Пара разошлась в 2013 году, но былой союз до сих пор не дает покоя пользователям Сети.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,Мосгорсуд,Русское Радио,
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