Барановская заявила, что Аршавин судится со своими детьми

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Речь идет о величине алиментов на троих общих детей. Юлия настаивала на том, что Аршавин должен продолжать платить троим детям — Артему, Арсению и Яне — половину от своих доходов.

Об этой истории телеведущая рассказала в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

Изначально так и было назначено, платить 50%, но некоторое время назад с подачи спортсмена Савеловский районный суд решил, что футболист должен выплачивать им лишь 3/8.

Еще 1/8 сейчас уходит дочь Есению, которая родилась в союзе Аршавина и Алисы Казьминой , - рассказывает 5 канал.

Юлия Барановская подала апелляцию на решение Савеловского суда, но Мосгорсуд ее отклонил.

«Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним», — уточнила телеведущая.

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Юлия Барановская заявила корреспонденту издания «7дней», что в день, когда под ее постом в Instagram не появится ни одного комментария об экс-супруге футболисте Андрее Аршавине, она поднимет бокал шампанского.