За Алибасовым ухаживает бывшая возлюбленная

Бари Алибасов-младший окончательно увез своего звездного отца с глаз долой от московской тусовки представителей шоу-бизнеса.

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Сейчас 73-летний продюсер лечится в Калининграде . Но, по словам его сына, восстановление идет медленно и непонятно, состоится ли оно в полном объеме.

Бари Каримович достаточно серьезно болен. Он перенес отравление, кому, лежал в реанимации, плюс после падения у него были переломы. Более того, у него появились серьезные проблемы с памятью.

«Самочувствие папы улучшается. Но говорить о полном выздоровлении пока нельзя. Заживление тканей проходит не так быстро, как хотелось бы. В организме папы совершенно точно произошли мутации, так как он в свое время жил недалеко от Семипалатинска, где проводились ядерные испытания», - рассказал Алибасов-младший «Собеседнику».

Как считает сын, продюсер был буквально на грани гибели.

«Он не мог даже переворачиваться в постели. Ходил под себя. Поэтому мы были вынуждены покупать ему подгузники. Каждые пятнадцать минут ему приходится объяснять, кто он такой и где находится».

Помимо медиков, ухаживает за больным и мама Бари.

Про женщину известно немногое, она живет в Калининграде ранее не поддерживала с отцом своего ребенка отношений и много лет лечилась от психического заболевания.

Бари Бариевич неоднократно говорил, что рад воссоединению родителей.

Супруга Алибасова, Федосеева-Шукшина, считает, что Бари-младший изолировал отца ото всех, дабы не упустить из рук наследство.

Лидия Николаевна не считает, что состояние ее упруга столь плачевно, и зовет его вернуться и жить вместе в ее отвоеванной квартире в Новой Москве.