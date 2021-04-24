Киркоров обрадован примирению Лорак с мужем

Филипп Киркоров и Ани Лорак давние друзья. Тем сильнее обрадовался корой российской поп-музыки информации о примирении певицы с бывшим супругом.

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Ани и бизнесмен из Турции Мурат Налчаджиоглу прожили вместе более 10 лет. У них растет дочь София.

Пара разошлась в 2019 году из-за измены Мурата. С тех пор бывшие супруги пробовали себя в новых отношениях, но в итоге, видимо, поняли, что развод был ошибкой.

Филипп сказал, что очень рад примирению, поскольку оно положительно повлияет еще и на судьбу маленькой Софии

«Я очень этому рад. Их дочь счастлива. Может, стоило им отдохнуть какой-то период времени друг от друга, чтобы понять, насколько ценны их отношения на самом деле. Жизнь так коротка, что надо ценить каждый миг, каждого друга», - приводит слова Киркорова 5 канал.

Как ранее писал «Рамблер», суд расторг брак Ани Лорак с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Причиной размолвки якобы стало появившееся в СМИ видео с Налчаджиоглу и киевлянкой Яной Беляевой, снятое в караоке-клубе.

Ролик демонстрирует, как мужчина обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит за руку.