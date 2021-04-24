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Бывший муж пытался зарезать Ветлицкую тесаком

Елена Прошина
20 минут назад
Первый муж певицы Натальи Ветлицкой музыкант и актер Павел Смеян хотел зарезать ее тесаком. Об этом сообщает «СтарХит».
Бывший муж пытался зарезать Ветлицкую тесаком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Смеян, как сообщал «Рамблер», скончался в 2009 году от рака поджелудочной железы. Сегодня ему исполнилось бы 64 года. Он и Ветлицкая состояли в браке на протяжении трех лет.
После развода певица называла брак с ним очень тяжелым опытом, а его самого — специфичным человеком: талантливым, но очень сложным, тяжелым, раненым, обозленным, закрытым, закомплексованным, опасным.
Она высказала мнение, что в годы брака с ней Смеян был в экзистенциальных страданиях, его все время колбасило, он застрял на религиозной почве. Ветлицкая рассказывала, как однажды он пришел к ее родителям, направил на них пистолет и пригрозил выстрелить, если их дочь не пойдет с ним.
«Одной женщине он всю спину ножом изрезал. Причем будучи женатым на мне. Это была его любовница, я потом узнала. А один раз он перерезал сухожилия на руке своему другу, который меня защищал, потому что он меня хотел зарезать вот таким вот тесаком. Просто потому что я его ослушалась, не пошла с ним сейчас, а задержалась на две минуты», — рассказывала певица.
Шоу-бизнес,Павел Смеян,Наталья Ветлицкая,
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