Бывший муж пытался зарезать Ветлицкую тесаком

Смеян, как сообщал «Рамблер», скончался в 2009 году от рака поджелудочной железы. Сегодня ему исполнилось бы 64 года. Он и Ветлицкая состояли в браке на протяжении трех лет.

После развода певица называла брак с ним очень тяжелым опытом, а его самого — специфичным человеком: талантливым, но очень сложным, тяжелым, раненым, обозленным, закрытым, закомплексованным, опасным.

Она высказала мнение, что в годы брака с ней Смеян был в экзистенциальных страданиях, его все время колбасило, он застрял на религиозной почве. Ветлицкая рассказывала, как однажды он пришел к ее родителям, направил на них пистолет и пригрозил выстрелить, если их дочь не пойдет с ним.