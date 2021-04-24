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Водонаевой стало хуже после микроинсульта

Елена Прошина
32 минуты назад
Телезвезде Алене Водонаевой стало плохо после капельницы. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Водонаевой стало хуже после микроинсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Три дня назад, как сообщал «Рамблер», Водонаева перенесла микроинсульт и была госпитализирована в больницу 64 имени Виноградова в Москве. Сегодня она рассказала, что врачи поставили ей капельницу с метаболическим средством цитофлавином, и несколько секунд спустя ей стало плохо — она начала задыхаться.
«Капельницу убрали. Ни один врач после этого ко мне не зашел. Вообще!» — сообщила телезвезда.
Вскоре после этого она попросила врачей выписать ее. Те принесли необходимые документы и отпустили ее домой, не сообщив, как лечиться в дальнейшем.
Водонаева покинула больницу. В настоящее время она находится дома, не принимает никаких лекарств и чувствует слабость, также у нее «ватная голова». Телезвезда сообщила, что завтра обратится за медицинской помощью, если ее состояние не улучшится.
В июле Водонаева рассказала, что врачи удалили ей маточную трубу, три ее беременности были внематочными, одна закончилась через месяц смертью ребенка в результате остановки сердца, а та, что завершилась удачно, сопровождалась предлежанием плаценты.
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