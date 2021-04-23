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Изуродованная пластикой Жанна Агузарова впервые вышла в свет

Popcake.tv
25 минут назад
Советская и российская певица Жанна Агузарова сильно напугала поклонников. Девушка появилась на мероприятии на White Party «Кинорепортер», где ее не узнали даже гости. Жанна выглядела опухшей и перекаченной, отмечают гости праздника.
Изуродованная пластикой Агузарова впервые вышла в свет
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
В сети не раз отмечали, что Жанна Агузарова определенно обращалась за помощью пластических хирургов. Видимо певица хотела притормозить процесс старения, и накачала губы и скулы филлерами, а также делала операцию по коррекции разреза глаз – блефаропластику. Однако ей попался непрофессиональный специалист, поэтому ее лицо оказалось изуродованным. На московском мероприятии певица появилась с огромными неровными губами, нарисованными по линейке бровями и с накаченными скулами. Гости отмечают, что Агузарова выглядит пугающе.
Popcake.tv
«Изуродовала свое лицо», «Агузарова явно не брезгует довольно радикальными косметологическими процедурами», «Мне страшно на нее смотреть. Несчастная женщина», — отмечают гости праздника.
Другие же отметили, что Жанна постоянно пытается молодиться, и в этом нет ничего плохого. Ведь для своего возраста артистка выглядит довольно хорошо. Кроме того, врачи отмечают, что у многих женщин в возрасте Агузаровой зачастую появляются изменения век, но на лице певицы ничего такого не видно. К слову, ей уже 58 лет.
Шоу-бизнес,Жанна Агузарова,
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