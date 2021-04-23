Вдовы Грачевского пришли к консенсусу в вопросе наследства

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна Панасенко уверена, что наследство режиссера удастся поделить мирно.

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По словам Панасенко, после смерти Грачевского ей удалось найти общий язык с последней женой режиссера Екатериной Белоцерковской

«У нас дети маленькие: им расти вместе. Они же брат и сестра по папе. Мне очень приятно, что мы с Катей нашли форму общения. Регулярно списываемся, интересуемся, как дела друг у друга», - рассказала Анна «Собеседнику».

Она добавила, что очень рада общению с Екатериной, и считает, что это помогает им обеим пережить горе.

Анна также выразила уверенность, что наследство бывшего мужа будет поделено справедливо, и «никто никого не обидит».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Панасенко рассказывала, что подала заявление на вступление в наследство после звонка Екатерины Белоцерковской.

«Катя меня уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство. Без нее я бы об этом даже не знала. Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что у меня несовершеннолетний ребенок», - сообщила Анна.