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Козловский улетел в США

Вероника Полынина
25 минут назад
Актер Данила Козловский улетел в США к годовалой дочери Оде Валентине от модели и сценаристки Ольги Зуевой.
Козловский улетел в США
Фото: InstagramInstagram
Еще год назад Козловский делился фотографиями семейной идиллии с Ольгой Зуевой и их новорожденной дочерью. Затем артист улетел на съемки картины «Чернобыль», где, по слухам, у него начался роман с партнершей по фильму Оксаной Акиньшиной.
В середине апреля Данила подтвердил, что они с Зуевой расстались по его вине.
«Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко. Больше я ничего говорить не буду», - сказал он в интервью Ирине Шихман.
Он рассказал, что в настоящее время их дочь живет с Зуевой в США, а он старается летать туда как можно чаще, чтобы проводить с ней время.
Вот и сейчас артист улучил момент между мероприятиями в поддержку «Чернобыля» и улетел к дочери, которой в марте исполнился год.
Козловский опубликовал в сторис Instagram фотографии с малышкой. На одной он целует девочку в лобик, а на другой Ода Валентина сама толкает свою коляску во время прогулки.
Шоу-бизнес,Ольга Зуева,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,Соединенные Штаты,
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