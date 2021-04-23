Козловский улетел в США

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Еще год назад Козловский делился фотографиями семейной идиллии с Ольгой Зуевой и их новорожденной дочерью. Затем артист улетел на съемки картины «Чернобыль», где, по слухам, у него начался роман с партнершей по фильму Оксаной Акиньшиной

В середине апреля Данила подтвердил, что они с Зуевой расстались по его вине.

«Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко. Больше я ничего говорить не буду», - сказал он в интервью Ирине Шихман.

Он рассказал, что в настоящее время их дочь живет с Зуевой в США, а он старается летать туда как можно чаще, чтобы проводить с ней время.

Вот и сейчас артист улучил момент между мероприятиями в поддержку «Чернобыля» и улетел к дочери, которой в марте исполнился год.