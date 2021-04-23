Фото красавицы-жены Кобзона в купальнике слили в Сеть

Нинель Дризина стала третьей и последней супругой певца Иосифа Кобзона в 1971 году. Она всегда была в тени своего знаменитого мужа, однако неизменно находилась рядом на самых разных этапах его жизни: в горе и в радости. Именно Нелли обеспечила надежный тыл вечно гаст ролирующему су пругу.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

На протяжении многих лет Иосиф и Нелли Кобзон считались одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги часто выходили в свет, пос ещая различные светские и не только мероприятия, и неизменно получали множество восторженных отзывов.

Немало комплиментов слышала в свой адрес Нелли Кобзон. Супруга легендарного исполнителя неизменно восхищала публику своими стильными образами, становясь тем самым иконой безупречного вкуса. Казалось, Нелли всегда собрана и готова к самому неожиданному повороту событий, например, резко выскочившему из-за кустов папарацци.

Впрочем, супруга Иосифа Кобзона может позволить себе и расслабиться. Так, это случается на отдыхе. На пляже Нелли легко расстается с одеждой и дефилирует в купальнике. Однажды, в 2011 году, жену известного артиста фотограф «Экспресс газеты» заснял в таком виде. Самое интересное, что сейчас этот снимок неожиданно «всплыл» в Сети и разошелся по фан-пабликам.