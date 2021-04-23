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Боня пообещала «урыть» Собчак

Lenta.ru
41 минуту назад
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня пообещала, что «уроет» ведущую Ксению Собчак в открытом конфликте. О такой возможности она рассказала в интервью для YouTube-канала YesNoYes.
Боня пообещала «урыть» Собчак в открытом конфликте
Фото: @victoriabonya@victoriabonya
«Собчак — такая овечка, никогда не идет со мной на конфликт в открытую. Она только за спиной, под ковром. Потому что понимает — я такой человек, что урою ее. Я не буду молчать, она прекрасно это понимает и чувствует», — отметила Боня.
Так, ведущая в подтверждение своих слов вспомнила, что Собчак недавно разблокировала ее в Instagram и на вопрос о причинах блокировки указала на то, что «был какой-то глюк». Боня подчеркнула, что ссориться с ней опасно, так как она выросла в провинции и знает, как постоять за себя.
Ранее Боня заявила, что принц Филипп мог умереть еще год назад. По ее утверждениям, о тяжелом состоянии и смерти супруга королевы Великобритании говорили в Монако еще весной 2020 года.
В прошлом году Боня активно выдвигала конспирологическую теорию о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». В одной из публикаций она подчеркнула, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора».
Шоу-бизнес,Виктория Боня,Ксения Собчак,
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