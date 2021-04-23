Боня пообещала «урыть» Собчак в открытом конфликте

Так, ведущая в подтверждение своих слов вспомнила, что Собчак недавно разблокировала ее в Instagram и на вопрос о причинах блокировки указала на то, что «был какой-то глюк». Боня подчеркнула, что ссориться с ней опасно, так как она выросла в провинции и знает, как постоять за себя.