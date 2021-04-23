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«Я имею право не верить»: Соседов раскритиковал Первый канал

Елена Прошина
1 час назад
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что суд признал его право не верить дирекции Первого канала после скандала на шоу «Голос.Дети». Об этом критик рассказал «Дни.ру».
«Я имею право не верить»: Соседов раскритиковал Первый канал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла выиграла шестой сезон шоу «Голос.Дети» по результатам зрительского голосования. Позже стало известно об имевших место подтасовках в ее пользу, результаты голосования были аннулированы, а победителями шоу объявлены все финалисты. Соседов раскритиковал Первый канал за это. Тот обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако суд отказал в его удовлетворении.
По словам музыкального критика, на днях он получил решение суда.
«Первый канал не смог никак доказать, что это мое частное мнение, высказанное в телефонном разговоре и даже не мною распространенное, как-то повредило его деловой репутации, что он понес какой-то ущерб», - заявил Соседов.
Он отметил, что на заседании суда представитель телеканала заставил его «смеяться в голос», когда не смог пояснить, как наказали виновных в подтасовке голосов, отданных за дочь Алсу.
«Я имею право не верить в честность и порядочность Константина Эрнста (генеральный директор Первого канала) и Юрия Аксюты (главный продюсер Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала). А проверить данные по голосованиям, которые они устраивают в шоу, невозможно! Поэтому все претензии канала к нам были признаны необоснованными!» - подчеркнул он.
Шоу-бизнес,Юрий Аксюта,Сергей Соседов,Ян Абрамов,Константин Эрнст,
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