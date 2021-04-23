«Я имею право не верить»: Соседов раскритиковал Первый канал

«Первый канал не смог никак доказать, что это мое частное мнение, высказанное в телефонном разговоре и даже не мною распространенное, как-то повредило его деловой репутации, что он понес какой-то ущерб», - заявил Соседов.
«Я имею право не верить в честность и порядочность Константина Эрнста (генеральный директор Первого канала) и Юрия Аксюты (главный продюсер Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала). А проверить данные по голосованиям, которые они устраивают в шоу, невозможно! Поэтому все претензии канала к нам были признаны необоснованными!» - подчеркнул он.