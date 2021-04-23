«Перекрестился и забыл этого упыря»: Лоза высказался об Алибасове

«Рамблер» писал, что ранее врачи диагностировали у Бари Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде.

При этом Алибасов-младший заявлял, что его отец до сих пор восстанавливается, чувствует себя лучше, чем год назад, его переломы заживают, у него частично восстановилась память, однако каждые 15 минут он забывает, где и с кем находится.