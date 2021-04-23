«Перекрестился и забыл этого упыря»: Лоза высказался об Алибасове

Певец Юрий Лоза назвал продюсера Бари Алибасова
ничего не понимающим в музыке и признался, что их отношения остаются сложными. Об этом он заявил
в ходе YouTube-шоу «В гостях у Дмитрия Гордона
».
По словам Лозы, они сотрудничали с Бари Алибасовым в конце 70-х – начале 80-х. Музыкант пел в коллективе «Интеграл», которым руководил продюсер.
«Мне повезло, что Алибасов тупой в музыке и ничего в ней не понимает. Если бы понимал, то песню «Плот», которая была ему предложена в 1982 году, не отверг, сказав, что она — «говно». Я ответил: «Ну хорошо». В итоге эта песня не стала «интегральской», а принадлежит именно Лозе», — рассказал певец.
Он назвал Алибасова «сложным человеком», который всем рассказывает, что «воспитал половину эстрады».
«Приводит список фамилий, в котором кого только нет. А я все время привожу ему контрдовод: «Кто из перечисленных тобой начал делать то же самое, что делал у тебя?». Все, прошедшие «Интеграл», сказали: «Ушел, перекрестился и забыл этого упыря»», - рассказал Юрий Лоза.
«Рамблер» писал, что ранее врачи диагностировали у Бари Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде.
При этом Алибасов-младший заявлял, что его отец до сих пор восстанавливается, чувствует себя лучше, чем год назад, его переломы заживают, у него частично восстановилась память, однако каждые 15 минут он забывает, где и с кем находится.