«Маму убили»: дочь потребовала расследовать смерть Цывиной

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Как сообщал «Рамблер», жена актера Евгения Евстигнеева скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. 28 апреля 2020 года в эфире Первого канала был показан эпизод ток-шоу «Пусть говорят», посвященный смерти Ирины Цывиной. Одним из его участников стал продюсер Марк Рудинштейн . Он заявил, что Цывина была убита, а сделали это ее сын Евгений Благонравов и его друг, которые находились в квартире актрисы в момент ее смерти. При этом причиной смерти актрисы была названа кардиомиопатии.

Дочь артистки отмечает, что до сих пор не знает, что же именно произошла с ее мамой.

«Моя мама погибла при очень сомнительных обстоятельствах. После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного Комитета. Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили», - заявила девушка.

Она отметила, что о смерти мамы ей рассказал брат Евгений, позвонив ночью 18 апреля.

«Брат при первом звонке сообщил, что вернулся домой с подработки и нашел маму в луже крови на кухне, 40 минут делал ей искусственное дыхание. То говорил, что скорую помощь вызвал сам, потом вдруг менял позицию и уверял, что врачей вызвал его друг. Маминым московским подругам Женя вовсе говорил, будто нашел ее тело в ванной, другим нашим знакомым – что она лежала в спальне мертвая и что даже стояла (!) возле раковины на кухне», - заявила Зиновия Пусеп.

Дочь артистки также обратила внимание на то, что брат ходил по ток-шоу после смерти матери, где буквально «впадал в истерику» после вопроса о том, как та умерла, а также называл расследующего дело сотрудника правоохранительных органов «своим следаком».

Зиновия Пусеп подчеркнула, что неоднократно обращалась в Следственный комитет России за информацией о расследовании дела, однако у нее на руках «даже нет результатов посмертной экспертизы тела матери».