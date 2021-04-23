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«Маму убили»: дочь потребовала расследовать смерть Цывиной

Елена Прошина
1 час назад
Дочь Ирины Цывиной Зиновия Пусеп обратилась с открытым письмом к руководителю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину, потребовав ответов на свои вопросы.
«Маму убили»: дочь потребовала расследовать смерть Цывиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», жена актера Евгения Евстигнеева скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. 28 апреля 2020 года в эфире Первого канала был показан эпизод ток-шоу «Пусть говорят», посвященный смерти Ирины Цывиной. Одним из его участников стал продюсер Марк Рудинштейн. Он заявил, что Цывина была убита, а сделали это ее сын Евгений Благонравов и его друг, которые находились в квартире актрисы в момент ее смерти. При этом причиной смерти актрисы была названа кардиомиопатии.
Дочь артистки отмечает, что до сих пор не знает, что же именно произошла с ее мамой.
«Моя мама погибла при очень сомнительных обстоятельствах. После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного Комитета. Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили», - заявила девушка.
Она отметила, что о смерти мамы ей рассказал брат Евгений, позвонив ночью 18 апреля.
«Брат при первом звонке сообщил, что вернулся домой с подработки и нашел маму в луже крови на кухне, 40 минут делал ей искусственное дыхание. То говорил, что скорую помощь вызвал сам, потом вдруг менял позицию и уверял, что врачей вызвал его друг. Маминым московским подругам Женя вовсе говорил, будто нашел ее тело в ванной, другим нашим знакомым – что она лежала в спальне мертвая и что даже стояла (!) возле раковины на кухне», - заявила Зиновия Пусеп.
Дочь артистки также обратила внимание на то, что брат ходил по ток-шоу после смерти матери, где буквально «впадал в истерику» после вопроса о том, как та умерла, а также называл расследующего дело сотрудника правоохранительных органов «своим следаком».
Зиновия Пусеп подчеркнула, что неоднократно обращалась в Следственный комитет России за информацией о расследовании дела, однако у нее на руках «даже нет результатов посмертной экспертизы тела матери».
«Уважаемый Александр Иванович, помогите, пожалуйста, выяснить правду! Если выяснится, что имеющиеся посмертные экспертизы проведены поверхностно, ключевые свидетели не опрошены и так далее, мне придется прибегнуть к крайней мере: эксгумации тела. Я готова инициировать эту процедуру», - подчеркнула она.
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