«Маму убили»: дочь потребовала расследовать смерть Цывиной

«Моя мама погибла при очень сомнительных обстоятельствах. После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного Комитета. Сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили», - заявила девушка.
«Брат при первом звонке сообщил, что вернулся домой с подработки и нашел маму в луже крови на кухне, 40 минут делал ей искусственное дыхание. То говорил, что скорую помощь вызвал сам, потом вдруг менял позицию и уверял, что врачей вызвал его друг. Маминым московским подругам Женя вовсе говорил, будто нашел ее тело в ванной, другим нашим знакомым – что она лежала в спальне мертвая и что даже стояла (!) возле раковины на кухне», - заявила Зиновия Пусеп.
«Уважаемый Александр Иванович, помогите, пожалуйста, выяснить правду! Если выяснится, что имеющиеся посмертные экспертизы проведены поверхностно, ключевые свидетели не опрошены и так далее, мне придется прибегнуть к крайней мере: эксгумации тела. Я готова инициировать эту процедуру», - подчеркнула она.