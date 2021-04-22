«Отправят в психушку»: Боня "разоблачила" Гейтса

«Меня после этих слов в психушку отправят. Раньше говорили, что у меня шизофрения, а сейчас в белых халатах приедут после моего заявления.
Я посмотрела, как жестко издеваются над маленькими детьми, экологией, морями, океанами и лесами И подумала: может быть, Билл Гейтс прав? Может быть, действительно нужно произвести вот такую историю и посадить всех на эту вышку, чтобы можно было просматривать, что ты ел, что ты заказал, где ты был В базу будет собираться каждый шаг твоей жизни. Оно уже и собирается!
Может быть, действительно он был прав? Может быть, и надо это все сделать Поэтому я уже поменяла свое мнение насчет 5G.
Билл Гейтс — это продуманный и системный человек, который строит планы на 50 лет вперед. Это было придумано не вчера. Есть видео, где он выступает в Пентагоне и говорит, что нужно сокращать население. Он там говорил, мол, если будем молодцами и сделаем правильные прививки, то сможем сократить количество людей. Получается, говорит он, а дура — я», — сказала Боня на ютуб-канале YesNoYes.