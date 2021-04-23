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«Она знает, что я ее урою»: Боня высказалась об отношениях с Собчак

Елена Прошина
1 час назад
Модель Виктория Боня рассказала, что журналистка Ксения Собчак не идет с ней на открытый конфликт, так как знает, что ее «уроют». Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу YesNoYes.
«Она знает, что я ее урою»: Боня высказалась об отношениях с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Она со мной овечка. Никогда не идет на конфликт в открытую, только за спиной, только под ковром. Только так. Она понимает, что я урою ее. Я не то человек, который будет стесняться. Она прекрасно это понимает и чувствует», - заявила Боня.
Она также отметила, что, в отличие от Собчак, ее непримиримая соперница по «Дому-2» Алена Водонаева совершенно другой человек и говорит все в глаза.
«Мы с Аленой говорили то, что думаем друг о друге прямо в глаза. Она не бегала где-то там, не шепталась обо мне. Она все всегда говорила открыто», — рассказала Виктория Боня.
По ее словам, они с Водонаевой давно помирились и общаются в соцсетях. Также недавно в Instagram ее разблокировала и Собчак, объяснив бан «глюком».
«Рамблер» писал, что ранее Виктория Боня рассказала, как в юности ей удалось спастись от маньяка. Они с подругой пришли в гости к своему 30-летнему знакомому, с которым подружились, торгуя вместе на рынке. До рокового вечера они много раз бывали у него дома, но в тот раз он «превратился в дьявола», гонял их до четырех утра, наставил синяков, прижигал сигаретами. Однако в какой-то момент выпустил. Позже выяснилось, что мужчина был серийным насильником.
Шоу-бизнес,Виктория Боня,Алена Водонаева,Ксения Собчак,
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