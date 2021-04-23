«Она знает, что я ее урою»: Боня высказалась об отношениях с Собчак

По ее словам, они с Водонаевой давно помирились и общаются в соцсетях. Также недавно в Instagram ее разблокировала и Собчак, объяснив бан «глюком».

«Рамблер» писал, что ранее Виктория Боня рассказала, как в юности ей удалось спастись от маньяка. Они с подругой пришли в гости к своему 30-летнему знакомому, с которым подружились, торгуя вместе на рынке. До рокового вечера они много раз бывали у него дома, но в тот раз он «превратился в дьявола», гонял их до четырех утра, наставил синяков, прижигал сигаретами. Однако в какой-то момент выпустил. Позже выяснилось, что мужчина был серийным насильником.