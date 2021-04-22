Участник "Евровидения" от России попал в реанимацию

Бэк-вокалист певицы Манижи Сангин оказался в реанимации. Об этом Манижа сообщила в Instagram

Фото: Instagram Манижи Instagram Манижи

«Несколько дней наш любимый Тема был в реанимации. Для всей нашей команды это большой удар», - написала певица.

По словам Манижи, врачам удалось стабилизировать состояние музыканта, и сегодня его перевели в отделение общей терапии.

Певица выразила надежду, что Артемий скоро поправится, и они вместе «ворвутся» на сцену «Евровидения».

Она попросила подписчиков написать слова любви и поддержки для Артемия под ее постом, чтобы они придали ему сил и помогли восстановлению.

«Малыш!!! Мы с тобой!! Талантливый и сильный!!! ️Отправляю свое тепло!!))» - написала в комментариях певица Катя Айова.

«Пусть скорей идёт на поправку», - пожелала актриса и телеведущая Екатерина Варнава

«Тема, родной! Ты красавчик и Мега-талант! Обнимаю и люблю!!!!», - написала журналистка Катерина Гордеева.