Участник "Евровидения" от России попал в реанимацию

Бэк-вокалист певицы Манижи Сангин оказался в реанимации. Об этом Манижа сообщила в Instagram
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Фото: Instagram МанижиInstagram Манижи
«Несколько дней наш любимый Тема был в реанимации. Для всей нашей команды это большой удар», - написала певица.
По словам Манижи, врачам удалось стабилизировать состояние музыканта, и сегодня его перевели в отделение общей терапии.
Певица выразила надежду, что Артемий скоро поправится, и они вместе «ворвутся» на сцену «Евровидения».
Она попросила подписчиков написать слова любви и поддержки для Артемия под ее постом, чтобы они придали ему сил и помогли восстановлению.
«Малыш!!! Мы с тобой!! Талантливый и сильный!!! ️Отправляю свое тепло!!))» - написала в комментариях певица Катя Айова.
«Тёма, дорогой, выздоравливай скорее», - присоединилась актриса Анна Чиповская
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«Тема, родной! Ты красавчик и Мега-талант! Обнимаю и люблю!!!!», - написала журналистка Катерина Гордеева.
Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, Манижа выступит на конкурсе с песней Russian Woman (с англ. «Русская женщина»).