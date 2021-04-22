Лоза оценил песню Линдеманна на русском языке

Лоза признался, что не слышал песню в исполнении Линдеманна, но одобрил выбор музыкального материала.

По словам Бекмамбетова, Линдеманн сам пришел к нему с просьбой выпустить кавер на «Любимый город» для фильма о Девятаеве.