Лоза оценил песню Линдеманна на русском языке

Лоза признался, что не слышал песню в исполнении Линдеманна, но одобрил выбор музыкального материала.
«Сама песня-то хороша изначально. То, как он ее исполнил, это его личное дело... Он как видит, так и поет. Главное вообще, что они берут этот материал, и это уже приятно», - сказал он в комментарии РИА «Новости».
Ранее, как писал «Рамблер», Тилль Линдеманн выпустил кавер-версию на песню «Любимый город» из фильма «Истребители». В оригинале эту песню исполнял Марк Бернес.
Новая версия войдет в саундтрек к фильму «Девятаев» российского режиссера Тимура Бекмамбетова. Картина повествует о советском летчике-истребителе Михаил Девятаев, сбежавшем из концлагеря на угнанном бомбардировщике.
По словам Бекмамбетова, Линдеманн сам пришел к нему с просьбой выпустить кавер на «Любимый город» для фильма о Девятаеве.