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Застрявший на китайской "Фабрике звезд" россиянин получил шанс покинуть проект

Газета.Ru
1 час назад
Российский студент Влад Иванов получил шанс покинуть китайское шоу Produce Camp 2021 (Chuang 2021) — аналог "Фабрики звезд".
Застрявший на китайской "Фабрике звезд" россиянин получил шанс покинуть проект
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Молодой человек опустился в рейтинге проекта на 18-е место. Известно, что победителями станут только первые 11 молодых людей, из которых сформируют бойз-бенд. Отказаться от участия в шоу Влад не мог, потому что подписал документ о выплате штрафа.
Теперь, если в финале юноша не наберет достаточно голосов, он сможет вернуться к своей обычной жизни - работе переводчиком и моделью в Китае.
Иванов пришел на проект в качестве переводчика и подписал контракт с продюсерами, разглядевшими в нем потенциал. Он взял себе псевдоним Лелуш по имени персонажа аниме "Код Гиасс. Восставший Лелуш" и предполагал, что его скоро выгонят, но застрял на шоу.
Ни нарочито фальшивое исполнение, ни безэмоциональное лицо не помогали ему вылететь с проекта. У Влада очень много фанатов, которые голосовали за него несмотря на то, что он не скрывает желания уехать домой.
Ранее в Twitter распространились хэштеги #свободулелушу и #freelelush — в постах пожалевшие исполнителя поклонники просят отпустить его домой.
Шоу-бизнес,Влад Иванов,
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