Дайнеко поможет соседям избавиться от домашней пумы

Певица Виктория Дайнеко собрала 40 подписей местных жителей, которые выступили против домашней пумы, проживающей в доме по соседству, пишет «360».

Фото: Instagram Instagram

Хищное животное по кличке Геркулес появилось у одного из жильцов ещё в 2019 году. По словам певицы, из-за пумы она уже несколько месяцев боится гулять рядом с домом в парке.

По словам хозяина животного Сергея, он планирует отстаивать право Геркулеса на прогулки на свежем воздухе.

Пусть подают в суд. Если была бы какая-то из этого перспектива, они бы давно это сделали. Я думаю, это заказ Вики Дайнеко с лёгкой руки моего соседа Ивана, который был изначально против проживания рядом с пумой, — сообщил он.

Первоначально Сергей договорился с соседями, что выходить гулять с кошкой он будет только за городом. Однако в середине апреля договорённости были разорваны, потому что людям не понравилось, что он вывел пуму на улицу после 21:00. Они обратились за помощью к Виктории Дайнеко, которая проживает по соседству.

По словам самого хозяина животного, Дайнеко, гуляющей в парке, он никогда не видел. А по улице, где живёт певица, они с питомцем проходили всего лишь один раз, когда шли в ветеринарную клинику. Как написал мужчина на своей странице в Instagram, они продолжают гулять. Ведь пума, по его словам, «это малая кошка, а малая кошка — это законный домашний зверь».