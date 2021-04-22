Эмин отдохнул в Дубае сразу с двумя бывшими жёнами

Певец Эмин Агаларов старается поддерживать хорошие отношения со всеми своими бывшими жёнами ради общих детей. Так, недавно они вместе съездили на отдых в Дубай. Об этом артист рассказал в программе «Вечерний Ургант».
Мы были все как одна большая дружная семья, дети счастливые и довольные. Растут. Жены не совсем довольные..., — отметил Эмин.
В ответ ведущий шоу Иван Ургант
пошутил, что, видимо, «одна чуть больше довольная, вторая — чуть меньше».
Как рассказал Эмин, его детям нравится, когда родители вместе. В эту поездку они много гуляли, наслаждались едой и морскими прогулками. По его словам, он любит иногда просто так побездельничать, отдохнуть от суеты, потому что большую часть времени он посвящает развитию бизнеса и своей вокальной карьере.
У артиста от первой супруги, Лейлы Алиевой
, есть два сына, Али и Микаил. Позже Лейла удочерила девочку по имени Амина. Вся семья живет в Баку.
Вторая его жена, модель Алёна Гаврилова, подарила ему в 2018 году дочку Афину. Пара рассталась в 2020 году, но певец пообещал сохранить дружеские отношения с бывшей супругой и уделяет много времени ребёнку.
О причинах развода Агаларова и Гавриловой доподлинно неизвестно. Лишь однажды музыкант обмолвился, что каждый человек имеет право на личное счастье и что достичь его можно только при условии абсолютной свободы. По его словам, они с женой не захотели выглядеть глупо и имитировать семейную жизнь.
В январе Эмин впервые обнародовал фотографию своей младшей дочери, где видно лицо девочки. Правда, разглядеть его можно лишь в зеркале, так как малышка изображена к камере спиной.