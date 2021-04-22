В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Эмин отдохнул в Дубае сразу с двумя бывшими жёнами

News.ruиещё 2
1 час назад
Певец Эмин Агаларов старается поддерживать хорошие отношения со всеми своими бывшими жёнами ради общих детей. Так, недавно они вместе съездили на отдых в Дубай. Об этом артист рассказал в программе «Вечерний Ургант».
Эмин отдохнул в Дубае сразу с двумя бывшими жёнами
Фото: InstagramInstagram
Мы были все как одна большая дружная семья, дети счастливые и довольные. Растут. Жены не совсем довольные..., — отметил Эмин.
В ответ ведущий шоу Иван Ургант пошутил, что, видимо, «одна чуть больше довольная, вторая — чуть меньше».
Как рассказал Эмин, его детям нравится, когда родители вместе. В эту поездку они много гуляли, наслаждались едой и морскими прогулками. По его словам, он любит иногда просто так побездельничать, отдохнуть от суеты, потому что большую часть времени он посвящает развитию бизнеса и своей вокальной карьере.
У артиста от первой супруги, Лейлы Алиевой, есть два сына, Али и Микаил. Позже Лейла удочерила девочку по имени Амина. Вся семья живет в Баку.
Вторая его жена, модель Алёна Гаврилова, подарила ему в 2018 году дочку Афину. Пара рассталась в 2020 году, но певец пообещал сохранить дружеские отношения с бывшей супругой и уделяет много времени ребёнку.
О причинах развода Агаларова и Гавриловой доподлинно неизвестно. Лишь однажды музыкант обмолвился, что каждый человек имеет право на личное счастье и что достичь его можно только при условии абсолютной свободы. По его словам, они с женой не захотели выглядеть глупо и имитировать семейную жизнь.
В январе Эмин впервые обнародовал фотографию своей младшей дочери, где видно лицо девочки. Правда, разглядеть его можно лишь в зеркале, так как малышка изображена к камере спиной.
Шоу-бизнес,Эмин Агаларов,Лейла Алиева,Иван Ургант,Дубай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители