Мария Погребняк рассказала о проблемах с наркотиками у Ильи Милохина

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария рассказала о проблемах с наркотиками у старшего брата Дани Милохина, тиктокера Ильи Милохина.

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По словам Погребняк, Илья Милохин ушел из тик-ток-хауса PopStar, который она продюсировала.

«Илья Милохин ушел из PopStar. В последнее время он вел себя очень странно - мог не приехать на съемки, недопонимания с ребятами из дома», - сообщила Мария Погребняк.

По ее словам, Илья заявил, что больше не хочет жить в доме, собрал свои вещи и уехал. Погребняк отметила, что до последнего пыталась наладить контакт с Ильей, но в минувшую пятницу он сорвал концерт своей группы «Не говори маме» и не вышел на сцену.

Позже выяснилось, что Милохин вновь стал употреблять наркотики. Мария пообещала, что в ближайшее время Илья ляжет в реабилитационную клинику, и она вновь постарается ему помочь.

Подписчики Погребняк выразили сочувствие Милохину и попросили Марию не оставлять его в беде.