В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Мария Погребняк рассказала о проблемах с наркотиками у Ильи Милохина

Вероника Полынина
1 час назад
Супруга футболиста Павла Погребняка Мария рассказала о проблемах с наркотиками у старшего брата Дани Милохина, тиктокера Ильи Милохина.
Мария Погребняк рассказала о проблемах с наркотиками у Ильи Милохина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Погребняк, Илья Милохин ушел из тик-ток-хауса PopStar, который она продюсировала.
«Илья Милохин ушел из PopStar. В последнее время он вел себя очень странно - мог не приехать на съемки, недопонимания с ребятами из дома», - сообщила Мария Погребняк.
По ее словам, Илья заявил, что больше не хочет жить в доме, собрал свои вещи и уехал. Погребняк отметила, что до последнего пыталась наладить контакт с Ильей, но в минувшую пятницу он сорвал концерт своей группы «Не говори маме» и не вышел на сцену.
Позже выяснилось, что Милохин вновь стал употреблять наркотики. Мария пообещала, что в ближайшее время Илья ляжет в реабилитационную клинику, и она вновь постарается ему помочь.
Подписчики Погребняк выразили сочувствие Милохину и попросили Марию не оставлять его в беде.
«Машенька, помоги Илье, он такой классный парень!», «Мария помогите! Он хороший парень», «Не бросай его, поддержка ему нужна», «Маша, вы человек с огромным сердцем!» - написали ей в комментариях.
Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Павел Погребняк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители