Мария Погребняк рассказала о проблемах с наркотиками у Ильи Милохина

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария
рассказала о проблемах с наркотиками у старшего брата Дани Милохина, тиктокера Ильи Милохина.
По словам Погребняк, Илья Милохин ушел из тик-ток-хауса PopStar, который она продюсировала.
«Илья Милохин ушел из PopStar. В последнее время он вел себя очень странно - мог не приехать на съемки, недопонимания с ребятами из дома», - сообщила Мария Погребняк.
По ее словам, Илья заявил, что больше не хочет жить в доме, собрал свои вещи и уехал. Погребняк отметила, что до последнего пыталась наладить контакт с Ильей, но в минувшую пятницу он сорвал концерт своей группы «Не говори маме» и не вышел на сцену.
Позже выяснилось, что Милохин вновь стал употреблять наркотики. Мария пообещала, что в ближайшее время Илья ляжет в реабилитационную клинику, и она вновь постарается ему помочь.
Подписчики Погребняк выразили сочувствие Милохину и попросили Марию не оставлять его в беде.
«Машенька, помоги Илье, он такой классный парень!», «Мария помогите! Он хороший парень», «Не бросай его, поддержка ему нужна», «Маша, вы человек с огромным сердцем!» - написали ей в комментариях.