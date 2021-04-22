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Внучка Гурченко рассказала о пропавших бриллиантах

Елена Прошина
10 минут назад
Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала, что после смерти актрисы им с матерью должны были достаться бриллианты, но они куда-то исчезли. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Внучка Гурченко рассказала о пропавших бриллиантах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«К сожалению, так получилось, что после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда делись бриллианты, - вопрос к Люсиному вдовцу», - заявила Королева.
Она отметила, что не общается с этим человеком: он якобы отказывается сниматься с ней в одних телешоу.
Королева добавила, что продолжает судиться за имущество с отцом.
«Мне достался только загородный дом и земля » - заключила она.
Как писал «Рамблер», ранее Королева рассказала, что ее отец Александр воюет с ней за наследство матери.
Единственная дочь Гурченко Мария Королева скончалась в 2017 году. После нее остались квартира в центре Москвы и дача в Наро-Фоминском районе области.
По словам внучки Гурченко, пока квартира и дача разделены между ними с отцом пополам. Она хочет отдать отцу дачу, а себе оставить квартиру, так как у отца есть несколько квартир, которые он сдает.
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