Внучка Гурченко рассказала о пропавших бриллиантах

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«К сожалению, так получилось, что после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда делись бриллианты, - вопрос к Люсиному вдовцу», - заявила Королева.

Она отметила, что не общается с этим человеком: он якобы отказывается сниматься с ней в одних телешоу.

Королева добавила, что продолжает судиться за имущество с отцом.

«Мне достался только загородный дом и земля » - заключила она.

Как писал «Рамблер», ранее Королева рассказала, что ее отец Александр воюет с ней за наследство матери.

Единственная дочь Гурченко Мария Королева скончалась в 2017 году. После нее остались квартира в центре Москвы и дача в Наро-Фоминском районе области.