Внучка Гурченко рассказала о пропавших бриллиантах

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева
рассказала, что после смерти актрисы им с матерью должны были достаться бриллианты, но они куда-то исчезли. Об этом пишет
«Комсомольская правда».
«К сожалению, так получилось, что после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда делись бриллианты, - вопрос к Люсиному вдовцу», - заявила Королева.
Она отметила, что не общается с этим человеком: он якобы отказывается сниматься с ней в одних телешоу.
Королева добавила, что продолжает судиться за имущество с отцом.
«Мне достался только загородный дом и земля » - заключила она.
Как писал «Рамблер», ранее Королева рассказала, что ее отец Александр воюет с ней за наследство матери.
Единственная дочь Гурченко Мария Королева
скончалась в 2017 году. После нее остались квартира в центре Москвы и дача в Наро-Фоминском районе области.
По словам внучки Гурченко, пока квартира и дача разделены между ними с отцом пополам. Она хочет отдать отцу дачу, а себе оставить квартиру, так как у отца есть несколько квартир, которые он сдает.