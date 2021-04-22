Долина улучшила внешность за миллион долларов

Певица Лариса Долина потратила миллион долларов на улучшение своей внешности. Об этом она сама рассказала в эфире YouTube-шоу Doctor Style.

Фото: Пресс-служба премьер-министра Республики Армения Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

По ее словам, она не прибегала ни к пластической хирургии, ни к занятиям спортом. Долина сдала кровь на анализ. По его результатам специалисты определили, какие продукты она может есть, а какие нет. Также певица прибегала к интервальному голоданию по 19 часов в день.

Это позволило ей похудеть до 44 размера одежды. Она сделала это ради предстоящего концерта, а также потому, что ей надоело носить на себе тяжесть лишних килограммов.

Также Долина рассказала, что по большей части самостоятельно придумывает себе сценические образы, используя в том числе вещи из масс-маркета. Иногда дочь помогает ей с этим, а стилисты лишь додумывают детали.

В первой половине апреля, как сообщал «Рамблер», Долина приняла участие в новом эпизоде YouTube-шоу «Музыкалити». В ходе него она заявила, что ее коллега Валя Карнавал ничего не знает о музыке, но претендует на то, что является звездой.