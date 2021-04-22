Долина улучшила внешность за миллион долларов

Певица Лариса Долина
потратила миллион долларов на улучшение своей внешности. Об этом она сама рассказала
в эфире YouTube-шоу Doctor Style.
Фото: Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияПресс-служба премьер-министра Республики Армения
По ее словам, она не прибегала ни к пластической хирургии, ни к занятиям спортом. Долина сдала кровь на анализ. По его результатам специалисты определили, какие продукты она может есть, а какие нет. Также певица прибегала к интервальному голоданию по 19 часов в день.
Это позволило ей похудеть до 44 размера одежды. Она сделала это ради предстоящего концерта, а также потому, что ей надоело носить на себе тяжесть лишних килограммов.
Также Долина рассказала, что по большей части самостоятельно придумывает себе сценические образы, используя в том числе вещи из масс-маркета. Иногда дочь помогает ей с этим, а стилисты лишь додумывают детали.
В первой половине апреля, как сообщал «Рамблер», Долина приняла участие в новом эпизоде YouTube-шоу «Музыкалити». В ходе него она заявила, что ее коллега Валя Карнавал ничего не знает о музыке, но претендует на то, что является звездой.
В 2020-м Долина стала героиней шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она представила мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» со своим участием в московском Театре на Таганке, рассказала о начале карьеры в мюзиклах и выступлениях в ресторане в 13 лет, а также исполнила современные хиты в стиле джаз.