Бабкина опровергла кризис в отношениях с Гором

Певица Надежда Бабкина опровергла слухи о кризисе в отношениях со своим гражданским мужем Евгением Гором, назвав их причиной отсутствие у них «общего быта». Об этом она заявила в интервью изданию «7 дней».
«Разговоры про наше расставание — ерунда. Просто у нас нет общего быта, так как мы оба очень заняты — я театром «Русская песня» и работой на телевидении, а Женя бизнесом — у него собственное производство ароматизированных свечей и прочей парфюмерной продукции. Но на наши отношения занятость не влияет, ведь мы родные люди!» - подчеркнула Бабкина.
Она напомнила, что с Евгением Гором они вместе уже больше семнадцати лет, а недавно провели теплый вечер в кругу семьи, празднуя его день рождения. При этом отдыхать Бабкина и Гор стараются вместе.
«Да, мы стараемся совмещать наши отпуска. До пандемии успели съездить вдвоем в Америку, в Майами. Нам там очень нравится, в этом городе живет много наших друзей», - подчеркнула певица.
Как писал «Рамблер», ранее пользователи заподозрили Бабкину в чрезмерном увлечении пластикой из-за ее фото без макияжа. Подписчики певицы решили, что она изменилась до неузнаваемости, и призвали «остановиться».