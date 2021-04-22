Бабкина опровергла кризис в отношениях с Гором

«Разговоры про наше расставание — ерунда. Просто у нас нет общего быта, так как мы оба очень заняты — я театром «Русская песня» и работой на телевидении, а Женя бизнесом — у него собственное производство ароматизированных свечей и прочей парфюмерной продукции. Но на наши отношения занятость не влияет, ведь мы родные люди!» - подчеркнула Бабкина.