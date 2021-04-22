Инстасамка «разнесла» арендную квартиру

Блогерша Дарья «Инстасамка» Зотеева раскритиковала на своем YouTube-канале квартиру, в которой прожила полгода.

Фото: Instagram Instagram

Сегодня она опубликовала видео под названием «Инстасамка разносит хату». В нем блогерша рассказала, что арендовала квартиру на Мосфильмовской улице в Москве. После переезда туда она поняла, что недовольна расположением дома (40 минут до центра на машине во время пробок), видом из окна на детскую площадку и соседние здания, плохой шумоизоляцией, сломанной шторой, неприятным запахом из раковины, большим числом шкафов и мигающими лампочками.

Зотеева рассказала, что жила в той квартире в течение шести месяцев, после чего решила переехать в другую.

«Инстасамка еще не ругалась только с Путиным», — пошутил в комментариях один из пользователей YouTube.

Другой задался вопросом, не было ли на глазах блогерши повязки во время заселения в эту квартиру, раз она не заметила ее недостатков сразу. Еще один высказал мнение, что вскоре Инстасамка посвятит песню своим злоключениям с недвижимостью, другой — что «Инстасамка без мата как на войне без автомата».