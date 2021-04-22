Слава Зайцев впервые за долгое время появился на ТВ

Кутюрье привели в студию, поддерживая под руку, его речь звучала невнятно, но Зайцев подчеркнул, что слухи о его плохих отношениях с сыном и о том, что его жизнью кто-то управляет, не имеют ничего общего с действительностью.
СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье. На записи в доме танцует неизвестная женщина. Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые воспользовались состоянием здоровья модельера, изолировали его от родных и друзей и проводят под прикрытием его имени акции по выкачиванию денег из людей.