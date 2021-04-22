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Слава Зайцев впервые за долгое время появился на ТВ

Елена Прошина
1 час назад
Модельер Вячеслав Зайцев впервые за несколько лет пришел на телевидение и в программе «Пусть говорят» назвал «глупостями» слухи о том, что он в ссоре с сыном, а его жизнью могут управлять мошенники.
Слава Зайцев впервые за долгое время появился на ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кутюрье привели в студию, поддерживая под руку, его речь звучала невнятно, но Зайцев подчеркнул, что слухи о его плохих отношениях с сыном и о том, что его жизнью кто-то управляет, не имеют ничего общего с действительностью.
«Мы с сыном Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, мои внучки Настя и Маруся готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться. Я думаю, что это все глупости, что у нас давняя вражда», - заявил модельер.
«Рамблер» писал, что ранее правоохранительные органы заинтересовались окружением Вячеслава Зайцева. Модельер страдает болезнью Паркинсона, передвигается в инвалидном кресле и с трудом разговаривает.
СМИ обратили внимание на видео из TikTok, снятые в доме кутюрье. На записи в доме танцует неизвестная женщина. Знакомые Зайцева утверждают, что это мошенники, которые воспользовались состоянием здоровья модельера, изолировали его от родных и друзей и проводят под прикрытием его имени акции по выкачиванию денег из людей.
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