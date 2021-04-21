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Клава Кока потеряла голос

Вероника Полынина
26 минут назад
Певица и блогер Клава Кока потеряла голос. Певица рассказала в сторис Instagram, что заработала несмыкание связок из-за плотного концертного графика.
Клава Кока потеряла голос
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Клавы, проблемы с голосом у нее начались перед последними выступлениями в Москве, но она сумела уговорить свое «горлышко», чтобы оно «отработало» заключительные концерты.
«Я говорю своему горлышку: горлышко, сейчас мы чуть-чуть отработаем и поедем в отпуск. И как только мы сели в самолет, у меня просто пропадает голос», - рассказала певица.
Сейчас Клава Кока отдыхает на Мальдивах. По ее словам, голос постепенно возвращается к ней, но петь она пока не может.
Как сообщал «Рамблер», в новогодние праздники певица Клава Кока рассказала, что не смогла улететь из Москвы в Сочи. Певицу не пустили на борт самолета и взамен дали ей ваучер на 600 рублей. На эти деньги ей было предложено скоротать внезапно освободившееся время. Затем рейс просто был отменен, а улететь в Сочи Кока смогла только через три часа.
Шоу-бизнес,Клава Кока,
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