Клава Кока потеряла голос

По словам Клавы, проблемы с голосом у нее начались перед последними выступлениями в Москве, но она сумела уговорить свое «горлышко», чтобы оно «отработало» заключительные концерты.

Сейчас Клава Кока отдыхает на Мальдивах. По ее словам, голос постепенно возвращается к ней, но петь она пока не может.

Как сообщал «Рамблер», в новогодние праздники певица Клава Кока рассказала, что не смогла улететь из Москвы в Сочи. Певицу не пустили на борт самолета и взамен дали ей ваучер на 600 рублей. На эти деньги ей было предложено скоротать внезапно освободившееся время. Затем рейс просто был отменен, а улететь в Сочи Кока смогла только через три часа.