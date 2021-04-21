В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Принц Гарри поспешно вернулся к Меган Маркл после похорон деда

News.ruиещё 1
21 апреля 2021
Принц Гарри не стал задерживаться в Лондоне после похорон своего деда принца Филиппа и поспешно вернулся к семье, сообщает Us Weekly.
Принц Гарри поспешно вернулся к Меган Маркл после похорон деда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Герцог Сассекский прибыл в Великобританию 12 апреля, а спустя два дня улетел обратно в США.
Он хотел побыстрее вернуться домой, где его ждала беременная Меган и сын Арчи. Он счастлив вернуться в Монтесито, — рассказал источник издания.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отметила 95-летний юбилей в условиях траура в связи со смертью её супруга герцога Эдинбургского Филиппа. Внук королевы принц Гарри, вопреки ожиданиям, не остался в Лондоне и уехал к своей беременной супруге в США.
Церемония погребения супруга королевы Великобритании Елизаветы II, с которым они прожили в браке более 73 лет, прошла 17 апреля. Ранее стало известно, что Филиппа похоронили временно. Родственники подождут смерти королевы и похоронят их вместе в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI.
Шоу-бизнес,принц Гарри,Елизавета II,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители