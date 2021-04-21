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Модельер Зайцев впервые ответил на подозрения в связи с мошенниками

Газета.Ru
1 час назад
Модельер Вячеслав Зайцев впервые за несколько лет появился на телевидении. Он поучаствовал в шоу журналиста Дмитрия Борисова "Пусть говорят".
Модельер Зайцев рассказал о связях с мошенниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
83-летнего Зайцева привел в студию заместитель генерального директора его Дома моды Расул Ахмедов. Модельер находился в тяжелом состоянии, но ответил на подозрения в том, что сейчас его жизнью якобы управляют мошенники.
Он заявил, что держит связь с сыном и внучками и не боится, что его обманут.
"Дело в том, что мы с сыном Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, мои внучки Настя, Маруся готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться. Я думаю, что это все глупости, что у нас давняя вражда", — цитирует Зайцева "Пятый канал".
Ранее сообщалось, что следователи проверят данные о том, что Вячеслав Зайцев мог стать жертвой мошенников.
Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Вячеслав Зайцев,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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