Модельер Зайцев рассказал о связях с мошенниками

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83-летнего Зайцева привел в студию заместитель генерального директора его Дома моды Расул Ахмедов. Модельер находился в тяжелом состоянии, но ответил на подозрения в том, что сейчас его жизнью якобы управляют мошенники.

Он заявил, что держит связь с сыном и внучками и не боится, что его обманут.

"Дело в том, что мы с сыном Егором в прекрасных отношениях, прекрасно у нас все складывается. Я, Егор, мои внучки Настя, Маруся готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться. Я думаю, что это все глупости, что у нас давняя вражда", — цитирует Зайцева "Пятый канал".