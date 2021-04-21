Оскорбивший грудь Семенович футболист отказался извиниться

Певица Анна Семенович рассказала, что всё ещё ждёт извинений от футболиста Владимира Быстрова , оскорбившего её грудь. Об этом она рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Пусть он скажет — был не прав. Это можно в Instagram сделать, в СМИ. Если совершил ошибку — имей силу духа это признать. Но встречаться с этим человеком я не хочу. Если честно, мне не о чем с ним говорить, — сказала артистка.

Комментируя произошедшую ситуацию, Семенович отметила, что не знает Быстрова и никогда в глаза его не видела. По её словам, хочется, чтобы имена российских футболистов ассоциировались с победами, а не с походами по барам и хамством в адрес женщин. А после таких высказываний многие будут считать, что «все футболисты — глупые люди», это как стереотип про женщин-блондинок, то есть он подвёл не себя, а многих своих коллег, считает певица.

Она также обратилась к самому спортсмену, посоветовав тому заняться собой, посмотреть на свою жизнь, а не на её грудь.

Понимаю, вам завидно, может, вы такой красоты никогда вблизи не видели. Надеюсь, и не увидите, — заявила певица.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович готовит иск о защите чести и достоинства к футболисту Владимиру Быстрову за хамские высказывания. Спортсмен заявил в интервью СМИ, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи».

Новость растиражировали, а Семенович была поражена тем, что совершенно незнакомый ей человек с такой лёгкость рассуждает о её теле, карьере и откровенно хамит в её адрес. Бывшая спортсменка и в самом деле страдает от генетической особенности — слишком большой груди, которую она недавно уменьшала с 9-го размера до 6-го. Артистка всегда признавалась, что страдает от этого. Но из спорта она ушла по другой причине.