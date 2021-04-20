Влад Лисовец скрывал внебрачных детей

Стилист Влад Лисовец признался, что сейчас осознанно хочет завести ребенка, при этом у него уже есть двое внебрачных детей, о которых он ранее не рассказывал. Такое заявление Лисовец сделал в ходе YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

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По словам стилиста, с матерью своих детей он когда-то сильно поссорился.

«Как мне заявили, у меня есть двое детей. Я не буду говорить ни пол, ни имена. У нас с той девушкой был личный конфликт... Женщины — странные, эмоциональные создания. Но сейчас мы в прекрасных отношениях», — признался он.

Лисовец отметил, что видел фотографии детей и считает, что они на него не очень похожи, однако «на генетическом уровне ему есть кому что оставить».