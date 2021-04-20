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Влад Лисовец скрывал внебрачных детей

Елена Прошина
41 минуту назад
Стилист Влад Лисовец признался, что сейчас осознанно хочет завести ребенка, при этом у него уже есть двое внебрачных детей, о которых он ранее не рассказывал. Такое заявление Лисовец сделал в ходе YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Влад Лисовец скрывал внебрачных детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам стилиста, с матерью своих детей он когда-то сильно поссорился.
«Как мне заявили, у меня есть двое детей. Я не буду говорить ни пол, ни имена. У нас с той девушкой был личный конфликт... Женщины — странные, эмоциональные создания. Но сейчас мы в прекрасных отношениях», — признался он.
Лисовец отметил, что видел фотографии детей и считает, что они на него не очень похожи, однако «на генетическом уровне ему есть кому что оставить».
«Рамблер» писал, что Лисовцу – 48 лет. Он — создатель сети салонов красоты Contora, школы стиля LISOschool и кафе LisoBon. Также в разное время Лисовец был ведущим таких теле- и радиопрограмм, как «Мейкаперы» на канале «Пятница!», «Окей, Лисовец» на радиостанции «Серебряный дождь», а также «Женская форма», «Неделя стиля» и «Красота требует» на канале «Домашний».
Шоу-бизнес,Влад Лисовец,Серебряный Дождь,
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