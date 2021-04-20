Влад Лисовец скрывал внебрачных детей

Лисовец отметил, что видел фотографии детей и считает, что они на него не очень похожи, однако «на генетическом уровне ему есть кому что оставить».
«Рамблер» писал, что Лисовцу – 48 лет. Он — создатель сети салонов красоты Contora, школы стиля LISOschool и кафе LisoBon. Также в разное время Лисовец был ведущим таких теле- и радиопрограмм, как «Мейкаперы» на канале «Пятница!», «Окей, Лисовец» на радиостанции «Серебряный дождь», а также «Женская форма», «Неделя стиля» и «Красота требует» на канале «Домашний».