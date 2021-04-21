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Подруга Легкоступовой предупреждала родных об угрозе жизни певицы

Елена Прошина
45 минут назад
Подруга Валентины Легкоступовой Татьяна Выпенко предупреждала родных певицы, что та находится в опасности. Об этом дочь певицы Анетта Бриль рассказала в эфире «Пусть говорят».
Подруга Легкоступовой предупреждала родных об угрозе жизни певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Бриль, Выпенко и Легкоступова познакомились в музыкальном училище и с тех пор дружили. По предварительной информации, они общались и в последние дни перед смертью певицы.
«Буквально за несколько дней до трагедии Татьяна Выпенко позвонила бабушке и сказала: «Галина Ивановна, срочно вылетайте в Москву, у Вали каждый день может быть последним», - заявила Бриль.
Что именно имела в виду Выпенко, неизвестно, она исчезла и ее ищут уже более полугода.
Как писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа прошлого года на 55-м году жизни. Бриль рассказывала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.
За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков, она перенесла операцию.
Следователи выясняют, как именно Легкоступова получила травмы.
Шоу-бизнес,Анетта Бриль,Юрий Фирсов,
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