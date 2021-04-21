Подруга Легкоступовой предупреждала родных об угрозе жизни певицы

Подруга Валентины Легкоступовой Татьяна Выпенко предупреждала родных певицы, что та находится в опасности. Об этом дочь певицы Анетта Бриль рассказала в эфире «Пусть говорят»

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По словам Бриль, Выпенко и Легкоступова познакомились в музыкальном училище и с тех пор дружили. По предварительной информации, они общались и в последние дни перед смертью певицы.

«Буквально за несколько дней до трагедии Татьяна Выпенко позвонила бабушке и сказала: «Галина Ивановна, срочно вылетайте в Москву, у Вали каждый день может быть последним», - заявила Бриль.

Что именно имела в виду Выпенко, неизвестно, она исчезла и ее ищут уже более полугода.

Как писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа прошлого года на 55-м году жизни. Бриль рассказывала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.

За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков, она перенесла операцию.