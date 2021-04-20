У сына Алибасова украли миллионы на лечение отца

Бари Алибасов-младший заявил об исчезновении крупной суммы денег, которую он откладывал на реабилитацию отца, продюсера группы «На-На» Бари Алибасова

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«Сперты деньги на лечение Бари Алибасова абсолютно хамским путем», — рассказал «Пятому каналу» Бари Алибасов-младший.

По словам сына продюсера, деньги украла их с отцом старая знакомая Яна Меркурьева. Они доверяли Яне и не думали, что та может обмануть.

«Мы прекрасно знаем Яну, что Яна не может кинуть и спокойно даем ей из кубышки на лечение отца пять миллионов рублей. Она должна была вернуть эти деньги 28 марта. 28 марта денег нет», - посетовал Бари-младший.

По его словам, они вложили пять миллионов рублей в бизнес Яны, которая начала производство незамерзающей жидкости по заказу крупной российской компании. Однако компания, заказавшая жидкость, не рассчиталась с поставщиком. Кроме того, была произведена новая партия, которая также оказалась никому не нужна.

Сама Яна утверждает, что не обманывала инвесторов. Она выполнила свою часть обязательств, но заказчик отказался платить за товар.

Однако Алибасов-младший подозревает, что подруга его «дурит» и просто не хочет возвращать деньги.

В июле, как сообщал «Рамблер», врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде.