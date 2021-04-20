В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Юморист Ещенко: история изнасилования с Морозовым — «постановочная брехня»

Газета.Ru
1 час назад
Юморист Святослав Ещенко прокомментировал «Газете.Ru» историю с Александром Морозовым, которого 22-летняя студентка обвиняет в изнасиловании. Комик заявил, что эта ситуация — «постановочная брехня». Кроме того, Ещенко признался, что ему самому поступало предложение от редакторов одной из программ федерального канала разыграть подобную историю, но тот отказался.
Ещенко назвал брехней историю изнасилования с Морозовым
Фото: InstagramInstagram
«До Морозова мне лично предлагали разыграть весь этот фарс. Я на эту пошлятину не согласился, но вот согласился он. Поэтому, что тут можно комментировать», — сказал Святослав Ещенко.
Юморист также обратил внимание на то, что камера, с которой велась съемка, не скрытая, как заявляла Елизавета Еременко, а обычная.
«Я даже сюжет примерный знаю — Сашка будет говорить: «невиноватый я, она сама пришла». Она будет утверждать, что он ее насиловал, а детектор лжи покажет, что она врет — он ее не насиловал, вот и вся передача», — заключил артист.
Ранее Александра Морозова обвинила в изнасиловании и жестоком избиении 22-летняя студентка Елизавета Еременко. Артист шоу «Кривое зеркало» подтвердил «Газете.Ru», что с девушкой он знаком. Также комик не стал отрицать, что проводил с ней время в одном из московских отелей. Обвинения в изнасиловании он опроверг. По информации издания Starhit, которые первым сообщил об этой истории, произошедшее собираются обсудить в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Александру Морозову и Елизавете предстоит пройти проверку на полиграфе.
Шоу-бизнес,Святослав Ещенко,Андрей Малахов,Александр Морозов,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители