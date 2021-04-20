Ещенко назвал брехней историю изнасилования с Морозовым

Ранее Александра Морозова обвинила в изнасиловании и жестоком избиении 22-летняя студентка Елизавета Еременко. Артист шоу «Кривое зеркало» подтвердил «Газете.Ru», что с девушкой он знаком. Также комик не стал отрицать, что проводил с ней время в одном из московских отелей. Обвинения в изнасиловании он опроверг. По информации издания Starhit, которые первым сообщил об этой истории, произошедшее собираются обсудить в программе «Андрей Малахов
. Прямой эфир». Александру Морозову и Елизавете предстоит пройти проверку на полиграфе.