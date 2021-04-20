В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Брежневу задержали в Испании

Мария Иванова
55 минут назад
Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах, которые возникли у нее в испанском аэропорту. Своим опытом она поделилась на странице в Instagram.
Брежневу задержали в Испании
Фото: InstagramInstagram
Певица прилетела в Испанию на съемки выпуска «Орла и Решки», посвященного десятилетию программы.
«Началось путешествие с 3х часов в полиции аэропорта А потом из полиции сразу в кадр!» - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Брежнева рассказала, что мало спала в Испании, почти не ела и сильно устала, но «эмоции получила самые прекрасные».
Второй героиней программы стал артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
Как писал «Рамблер», ранее о своей встрече с европейской полицией рассказала актриса Татьяна Лазарева.
Во время путешествия по Европе у нее возникли проблемы с пограничниками, которые чуть не депортировали ее в Россию.
Лазарева отправилась во Францию на машине, забыв паспорт с визой в Испании. На обратном пути ее попросили показать документ. Избежать депортации актрисе удалось только благодаря подруге, рассказавшей полицейским о «придурковатых российских звездах».
Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Татьяна Лазарева,Вера Брежнева,Испания,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители