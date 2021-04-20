Брежневу задержали в Испании

Певица Вера Брежнева рассказала о проблемах, которые возникли у нее в испанском аэропорту. Своим опытом она поделилась на странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Певица прилетела в Испанию на съемки выпуска «Орла и Решки», посвященного десятилетию программы.

«Началось путешествие с 3х часов в полиции аэропорта А потом из полиции сразу в кадр!» - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Брежнева рассказала, что мало спала в Испании, почти не ела и сильно устала, но «эмоции получила самые прекрасные».

Второй героиней программы стал артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Как писал «Рамблер», ранее о своей встрече с европейской полицией рассказала актриса Татьяна Лазарева

Во время путешествия по Европе у нее возникли проблемы с пограничниками, которые чуть не депортировали ее в Россию.