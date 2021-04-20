Брежневу задержали в Испании

Певица Вера Брежнева
рассказала о проблемах, которые возникли у нее в испанском аэропорту. Своим опытом она поделилась
на странице в Instagram.
Певица прилетела в Испанию
на съемки выпуска «Орла и Решки», посвященного десятилетию программы.
«Началось путешествие с 3х часов в полиции аэропорта А потом из полиции сразу в кадр!» - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Брежнева рассказала, что мало спала в Испании, почти не ела и сильно устала, но «эмоции получила самые прекрасные».
Второй героиней программы стал артист Андрей Данилко
в образе Верки Сердючки.
Как писал «Рамблер», ранее о своей встрече с европейской полицией рассказала актриса Татьяна Лазарева
.
Во время путешествия по Европе у нее возникли проблемы с пограничниками, которые чуть не депортировали ее в Россию.
Лазарева отправилась во Францию на машине, забыв паспорт с визой в Испании. На обратном пути ее попросили показать документ. Избежать депортации актрисе удалось только благодаря подруге, рассказавшей полицейским о «придурковатых российских звездах».