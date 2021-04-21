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Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропавших бриллиантах актрисы

Ura.Ruиещё 3
21 минуту назад
Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева не получила украшений бабушки после ее смерти. Бриллианты артистки пропали после ее смерти. Об этом Королева заявила журналистам.
Внучка Гурченко сообщила о пропаже ее драгоценностей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«К сожалению, после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда — вопрос к Люсиному вдовцу (кинопродюсер Сергей Сенин, — прим.ред.)», — пишет «Комсомольская правда».
Внучка Гурченко, по ее собственным словам, не общается с вдовцом актрисы. Королева считает несправедливым, что все имущество советской актрисы досталось не родственникам, а мужчине, с которым Гурченко провела последние годы жизни.
Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года из-за сердечной недостаточности. Ей было 75 лет.
Шоу-бизнес,Сергей Сенин,Елена Королева,Людмила Гурченко,Комсомольская правда,
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