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Шац рассказал, как группа «Агата Кристи» спасла ему жизнь

Ura.Ru
1 час назад
Российский телеведущий и юморист Михаил Шац рассказал, что братья музыканты Глеб и Вадим Самойловы из «Агаты Кристи» буквально спасли ему жизнь на вечеринке в начале 2000-х. Подробности того частного праздника артист раскрыл в YouTube-подкасте Woo Doo Media.
Шац рассказал о чудесном спасении на вечеринке с автоматчиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Шаца и «Агату Кристи» пригласили в качестве артистов на день рождения владельца гостиниц Макса, вспоминает юморист. Из-за маленького числа гостей мужчина был не в духе и после выступления Шаца подозвал его к себе. «За ним был небольшой бассейн, у которого стояло около 15 автоматчиков. И когда мы вошли, они одновременно отвели затвор», — приводит слова Шаца Star hit.
Юморист вспоминает, что тогда очень сильно испугался. Однако браться Самойловы в тот день пришли в состоянии опьянения и их настроение совпало с состоянием Макса. В нужный момент «Агата Кристи» начала выступать и отвлекла внимание бизнесмена на себя. В итоге мужчина вошел в раж, даже стал подпевать, а концерт продолжался два часа.
Ранее Шац рассказывал, как чуть не задохнулся под водой в ходе телешоу, пишут «Дни.ру». Кроме того, телеведущий перенес коронавирус, пишет «Национальная служба новостей». Также после концерта Шаца в Челябинске решили закрыть бар.
Шоу-бизнес,Глеб Самойлов,Михаил Шац,Вадим Самойлов,
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