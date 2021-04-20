Шац рассказал о чудесном спасении на вечеринке с автоматчиками

Российский телеведущий и юморист Михаил Шац рассказал, что братья музыканты Глеб Вадим Самойловы из «Агаты Кристи» буквально спасли ему жизнь на вечеринке в начале 2000-х. Подробности того частного праздника артист раскрыл в YouTube-подкасте Woo Doo Media.

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Шаца и «Агату Кристи» пригласили в качестве артистов на день рождения владельца гостиниц Макса, вспоминает юморист. Из-за маленького числа гостей мужчина был не в духе и после выступления Шаца подозвал его к себе. «За ним был небольшой бассейн, у которого стояло около 15 автоматчиков. И когда мы вошли, они одновременно отвели затвор», — приводит слова Шаца Star hit.

Юморист вспоминает, что тогда очень сильно испугался. Однако браться Самойловы в тот день пришли в состоянии опьянения и их настроение совпало с состоянием Макса. В нужный момент «Агата Кристи» начала выступать и отвлекла внимание бизнесмена на себя. В итоге мужчина вошел в раж, даже стал подпевать, а концерт продолжался два часа.