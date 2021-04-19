"Мне нечего бояться": экс-солистка "Ранеток" призналась в бисексуальности

Бывшая участница группы «Ранетки» Елена Третьякова объявила о своей бисексуальности. Девушка призналась в сторис Instagram, что не собиралась совершать каминг-аут, но ей пришлось это сделать из-за шантажа бывшего продюсера.
«Я начала рассказывать об этом сама, чтобы до него дошло: мне нечего бояться. Все мои эксперименты, отношения и прочее были по взаимному согласию со взрослыми людьми», - добавила Третьякова.
Девичья поп-рок-группа «Ранетки» существовала с 2005 по 2013 годы. Участницы коллектива стали героинями одноименного сериала на телеканале СТС. В 2008-2009 годах «Ранетки» собирали стадионы «Лужники» и «Олимпийский» и выступали на разогреве у Бритни Спирс.
Как писал «Рамблер», ранее дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария, ранее заявившая о том, что считает себя небинарной персоной, взяла новое имя Сергей.