«Давно мечтали это сделать»: Малахов получил тортом по лицу

На видео трое телеведущих стоят в ряд. Малахов объявляет о том, что они начинают «новую жизнь и вспоминают все лучшее, что было за эти десять лет».
После чего Зеленский заявляет, что они «давно мечтали это сделать», и вместе с Корчевниковым впечатывает в лицо Малахова торт под бурную радость гостей в студии.
В комментариях к записи пользователи соцсети неоднозначно оценили такое начало программы.
«Вот это начало! С тортом, по праздничному!» - отметила nataliy_bar.
«Дурные шутки, для меня непонятные», - заявила shublub54.
Как писал «Рамблер», летом 2017 года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером» и самостоятельно определять темы для своей программы.