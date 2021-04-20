«Давно мечтали это сделать»: Малахов получил тортом по лицу

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На видео трое телеведущих стоят в ряд. Малахов объявляет о том, что они начинают «новую жизнь и вспоминают все лучшее, что было за эти десять лет».

После чего Зеленский заявляет, что они «давно мечтали это сделать», и вместе с Корчевниковым впечатывает в лицо Малахова торт под бурную радость гостей в студии.

В комментариях к записи пользователи соцсети неоднозначно оценили такое начало программы.

«Вот это начало! С тортом, по праздничному!» - отметила nataliy_bar.

«Дурные шутки, для меня непонятные», - заявила shublub54.