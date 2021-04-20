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Самбурская страдала от серьезных последствий ковида

Елена Прошина
1 час назад
Актриса Настасья Самбурская долгое время страдала от серьезных последствий коронавирусной инфекции. Об этом она сама рассказала в инстаграме.
Самбурская страдала от серьезных последствий ковида
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера она опубликовала свою фотографию в сером халате, а в подписи к ней рассказала, что до новогодних праздников переболела ковидом в легкой форме, а не сообщила об этом раньше, чтобы не привлекать внимание.
«Сама болезнь оказалась нестрашной, а вот осложнения после нее чуть не довели меня до самых трагичных последствий», — призналась актриса.
Она рассказала, что после инфекции весь ее организм начал давать сбои, ей было очень нелегко, она почти месяц не вставала с кровати, лечилась у большого числа специалистов, а в какой-то момент не выдержала, оставила все дела и уехала в клинику X-Clinic. Там она провела неделю в уединении, гуляла, прошла почти полный чек-ап организма, большое количество процедур, правильно питалась.
«Я очень хорошо отдохнула и восстановилась. И вот я снова в строю, чтобы продолжать свою бурную деятельность!» — рассказала Самбурская.
Шоу-бизнес,Настасья Самбурская,
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