Самбурская страдала от серьезных последствий ковида

Вчера она опубликовала свою фотографию в сером халате, а в подписи к ней рассказала, что до новогодних праздников переболела ковидом в легкой форме, а не сообщила об этом раньше, чтобы не привлекать внимание.

Она рассказала, что после инфекции весь ее организм начал давать сбои, ей было очень нелегко, она почти месяц не вставала с кровати, лечилась у большого числа специалистов, а в какой-то момент не выдержала, оставила все дела и уехала в клинику X-Clinic. Там она провела неделю в уединении, гуляла, прошла почти полный чек-ап организма, большое количество процедур, правильно питалась.