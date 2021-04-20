Боня приспустила трусы и похвасталась фигурой

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Вчера она разместила серию сторис, на которых в оранжевом купальнике отметила, что очень часто видит в пабликах свои фотографии, на которых у нее дряблые ягодицы. Боня заверила, что на самом деле это не так.

«Если я свою попку не показываю на каждом углу, как многие делают, это не говорит о том, что она у меня какая-то смятая, сплющенная», — сообщила она и частично спустила нижнюю часть бикини.

Боня добавила, что сейчас нравится себе даже больше, чем в 20 лет, а объяснила это изменением мышления — она приняла себя, из-за чего начало пробуждаться, становиться красивым и женственным даже ее тело.

«Я горжусь собой. Я такая, какая я есть. Я неидеальная», — подытожила она.