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Вдова Караченцова оказалась в Турции после ограничения авиасообщения

Газета.Ru
44 минуты назад
Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной пришлось экстренно вернуться в Москву из Турции из-за прекращения авиасообщения, передает ФАН со ссылкой на собственный источник.
Вдова Караченцова оказалась в Турции после ограничения авиасообщения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Это была вторая поездка Поргиной в Турцию после перенесенного коронавируса. В первый раз она провела на курорте почти месяц, поправляя здоровье: плавала, занималась фитнесом и йогой, гуляла.
Во второй раз Поргина поехала в Турцию, не решившись на длительный перелет в Танзанию. Она полетела в Анталью вместе с подругой, однако актрисе пришлось экстренно возвращаться домой вывозными рейсами.
Людмила Поргина прилетела в Москву 19 апреля.
Ранее Людмила Поргина в передаче «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ призналась, что живет на деньги от аренды недвижимости. Пенсия заслуженной артистки составляет около 53 тыс. руб.
Шоу-бизнес,Николай Караченцов,ТВ Центр,Москва,Турция,
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