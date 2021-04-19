Вдова Караченцова оказалась в Турции после ограничения авиасообщения

Вдове Николая Караченцова
Людмиле Поргиной пришлось экстренно вернуться в Москву
из Турции
из-за прекращения авиасообщения, передает ФАН со ссылкой на собственный источник.
Это была вторая поездка Поргиной в Турцию после перенесенного коронавируса. В первый раз она провела на курорте почти месяц, поправляя здоровье: плавала, занималась фитнесом и йогой, гуляла.
Во второй раз Поргина поехала в Турцию, не решившись на длительный перелет в Танзанию. Она полетела в Анталью вместе с подругой, однако актрисе пришлось экстренно возвращаться домой вывозными рейсами.
Людмила Поргина прилетела в Москву 19 апреля.
Ранее Людмила Поргина в передаче «Хватит слухов!» на телеканале ТВЦ призналась, что живет на деньги от аренды недвижимости. Пенсия заслуженной артистки составляет около 53 тыс. руб.