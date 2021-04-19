Вдова Караченцова оказалась в Турции после ограничения авиасообщения

Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной пришлось экстренно вернуться в Москву из Турции из-за прекращения авиасообщения, передает ФАН со ссылкой на собственный источник.

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Это была вторая поездка Поргиной в Турцию после перенесенного коронавируса. В первый раз она провела на курорте почти месяц, поправляя здоровье: плавала, занималась фитнесом и йогой, гуляла.

Во второй раз Поргина поехала в Турцию, не решившись на длительный перелет в Танзанию. Она полетела в Анталью вместе с подругой, однако актрисе пришлось экстренно возвращаться домой вывозными рейсами.

Людмила Поргина прилетела в Москву 19 апреля.