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Менеджмент Верки Сердючки рассказал о ее состоянии

Lenta.ruиещё 6
19 апреля 2021
Менеджмент украинского артиста Андрея Данилко (известного под сценическим образом Верки Сердючки) рассказал о состоянии здоровья певца. Информация об этом появилась на странице исполнителя в Instagram.
Менеджмент Верки Сердючки рассказал о ее состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам представителей 47-летнего Данилко, самочувствие артиста не вызывает беспокойства.
«Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное — норм», — сказано в последней публикации в соцсети.
Ранее стало известно, что продюсер артиста Юрий Никитин заявил о серьезной болезни Данилко. Также было заявлено, что над выздоровлением исполнителя «трудится большая группа специалистов» со всей Европы.
На следующий день Никитин опроверг свои слова о тяжелом недуге певца. Он заявил, что с Данилко все в порядке, а его фраза была вырвана из контекста.
Шоу-бизнес,Юрий Никитин,Андрей Данилко,
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