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"Отняли одну почку": у Преснякова-старшего нашли рак

Вероника Полынина
1 час назад
У музыканта Владимира Преснякова-старшего обнаружили рак и отняли почку. Об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.
"Отняли почку": у Преснякова-старшего нашли рак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам 75-летнего Преснякова, он долго терпел боль в боку, но решился пройти обследование только тогда, когда боль стала невыносимой.
Врачи обнаружили злокачественную опухоль в почке и провели операцию.
«У меня начал болеть бок, думал, что там камень, песок, а когда сделали обследование, то обнаружили злокачественную опухоль. Отняли одну почку, но люди без нее живут», - рассказал «Петрович».
Помимо хирургического вмешательства, врачи назначили музыканту химиотерапию, которую он назвал «профилактической». Пресняков отметил, что восстановление после болезни проходит легко, однако пока ему приходится отказываться от занятий футболом.
Супруга Преснякова Елена, в свою очередь, рассказала, что не сразу узнала о тяжелом недуге мужа. Поначалу он скрывал от нее диагноз, не желая расстраивать и заставлять волноваться.
Ранее «Рамблер» писал, что актриса Светлана Крючкова, которая с 2015 года борется с онкологическим заболеванием, за месяц перенесла две химиотерапии.
Шоу-бизнес,Елена Преснякова,Светлана Крючкова,НТВ,
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