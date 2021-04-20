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Эдвард Бил развелся с беременной женой

РИА "ФедералПресс"иещё 2
59 минут назад
Блогер Эдвард Бил, который устроил серьезное ДТП в центре столицы 1 апреля, развелся с беременной женой Дианой. Об этом сообщили в СМИ.
«Решение о разводе вступило в силу еще до аварии в марте этого года», – говорится в сообщении.
В документах по судебному делу отмечается, что решение о разводе Эдварда Била с женой стало действовать в марте этого года. Пара воспитывает дочь четырехлетнюю дочь Эмили, сообщает «Телеканал 360».
Блогер 19 апреля рассказал СМИ о беременности жены. Бил надеялся, что у него родится сын. Малыша планировали назвать Оскар.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Эдвард Бил прошел психиатрическую экспертизу. Блогера планируют лишить прав на срок от трех лет.
Шоу-бизнес,Видео,ФедералПресс,Телеканал "360° Подмосковье",
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