Эдвард Бил развелся с беременной женой

Блогер Эдвард Бил, который устроил серьезное ДТП в центре столицы 1 апреля, развелся с беременной женой Дианой. Об этом сообщили в СМИ.

«Решение о разводе вступило в силу еще до аварии в марте этого года», – говорится в сообщении.

В документах по судебному делу отмечается, что решение о разводе Эдварда Била с женой стало действовать в марте этого года. Пара воспитывает дочь четырехлетнюю дочь Эмили, сообщает «Телеканал 360».

Блогер 19 апреля рассказал СМИ о беременности жены. Бил надеялся, что у него родится сын. Малыша планировали назвать Оскар.