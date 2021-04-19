Харламов нашел «предсказание» Кобзона о закрытии Турции

«А я остаюся с тобою, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», - пел Кобзон.
«Он не предсказал, а подсказал наоборот. Они сидели, выпивали и слушали Кабзона по мафику и такие, о, точно!» - написал в комментариях @ilyaema (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«А сам думаю весь мир обкатал .» - отметил @galcev88.
«Все равно денег нет!!! Пффф пофиг!!» - добавил @galeev251.
«Если бы в Сочи было все включено как в Турции, то поехали бы!» - отметила @emelianova423.