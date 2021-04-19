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Харламов нашел «предсказание» Кобзона о закрытии Турции

Мария Иванова
1 час назад
Комик Гарик Харламов рассказал, как Иосиф Кобзон в одной из своих песен «предсказал» закрытие Турции и Танзании. Отрывок выступления Кобзона он опубликовал на своей странице в Instagram.
Харламов нашел «предсказание» Кобзона о закрытии Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«А я остаюся с тобою, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», - пел Кобзон.

«Он не предсказал, а подсказал наоборот. Они сидели, выпивали и слушали Кабзона по мафику и такие, о, точно!» - написал в комментариях @ilyaema (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«А сам думаю весь мир обкатал .» - отметил @galcev88.

«Все равно денег нет!!! Пффф пофиг!!» - добавил @galeev251.

«Если бы в Сочи было все включено как в Турции, то поехали бы!» - отметила @emelianova423.
Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Иосиф Кобзон,Ростуризм,Роспотребнадзор,Танзания, Объединенная Республика,Турция,
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