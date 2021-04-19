Киркорова довели до истерики

К этому причастен отец артиста.
Филиппу Киркорову
приходится часто удивляться на шоу “Маска”. Артист всегда очень эмоционально реагирует, когда участники снимают свои маски. Эмоциональные реакции Киркорова уже полюбились многим. Но в недавнем выпуске, короля поп-музыки довели буквально до истерики.
В эфире выступили два новых персонажа: Султан и Слоник. Однако в голосовании они не участвовали. После своего выступления новички сразу же сняли свои маски. Под маской Слоника скрывалась певица Глюкоза. А вот тот, кто прятался под маской Султана, поверг в шок Филиппа Бедросовича. Киркоров не узнал родного отца, 88-летнего Бедроса Филипповича.
Когда он снял свою маску, артист не смог сдержать эмоций и закричал, после чего его крик сменился на истерический смех.
Кстати, здесь вставила свое слово и певица Валерия
, которая тоже является членом жюри. В прошлых выпусках под маской Ананаса прятался её супруг Иосиф Пригожин
. Его женщина тоже не узнала и над ней посмеялись. Теперь смеется Валерия.
В своем Instagram Филипп выразил свои эмоции от ситуации. “Мой родной Султан! До сих пор не могу отойти от приятного шока Можете верить или нет – но я действительно не знал, что под маской Бедрос. Это факт. Мой папа! Просто Герой! Горжусь и восхищаюсь! И кто поверит, что Бедросу летом уже 89 лет исполнится. Так шикарно выступить на сцене в душной маске – вот это школа! Вот это мастерство! Вот это уровень! Восторг! До сих пор под диким впечатлением. @bedroskirkorov , ты мой кумир!”, – пишет Филипп.
А из шоу выбыл Носорог. Жюри отгадали, кто скрывался под маской этого животного. Там оказался Кирилл Туриченко
.