Киркорова довели до истерики

В эфире выступили два новых персонажа: Султан и Слоник. Однако в голосовании они не участвовали. После своего выступления новички сразу же сняли свои маски. Под маской Слоника скрывалась певица Глюкоза. А вот тот, кто прятался под маской Султана, поверг в шок Филиппа Бедросовича. Киркоров не узнал родного отца, 88-летнего Бедроса Филипповича.

В своем Instagram Филипп выразил свои эмоции от ситуации. “Мой родной Султан! До сих пор не могу отойти от приятного шока Можете верить или нет – но я действительно не знал, что под маской Бедрос. Это факт. Мой папа! Просто Герой! Горжусь и восхищаюсь! И кто поверит, что Бедросу летом уже 89 лет исполнится. Так шикарно выступить на сцене в душной маске – вот это школа! Вот это мастерство! Вот это уровень! Восторг! До сих пор под диким впечатлением. @bedroskirkorov , ты мой кумир!”, – пишет Филипп.