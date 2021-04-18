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Хейтеры всерьез взялись за Макееву

Ирина Лебедева
50 минут назад
Анастасия Макеева, роковая красотка, которая увела Романа Малькова от жены и четверых детей, явно перегнула палку.
Хейтеры всерьез взялись за Макееву
Фото: InstagramInstagram
Девушка начала публично издеваться над бывшей супругой Романа.
«Светлане мы предлагаем примирение и обещаем, что будем приезжать в гости и принимать активное участие в жизни детей, — говорит Макеева. — Не плачьте, Света! Жду вас в гости и обеспечу культурную, театральную программу. Я запустила дизайнерскую одежду, жду размеры детей и ваши и сошью с радостью всем вам костюмы. Можем вместе сходить и сделать маникюр. В общем, мы готовы приехать и погостить у вас, хоть пару недель. Я уверена, что в вашем большом сердце для любви ко мне тоже найдётся место. Теперь у вас есть не только отец детей, но и подруга в моем лице», - заявила актриса.
Подобных высказываний публика ей не простила.
«Настя, я считала вас умнее!! Что за бред вы несёте!!», «Циничная с***!», «Согласна, это полный бред , Светлану жалко. Полное издевательство над ней и детьми», «Жесть, конечно! Главное, никакого понимания и раскаивания в абсолютно адском деянии... Вот это позиция!», «а потом еще у Бога детей просит....1000 Эко не помогут...Бог не ерошка,видит немножко...»
Макеева, правда, отвечает и достаточно агрессивно.
«Ваше мнение обо мне вы можете оставить при себе. Моя жизнь от вашего лая не изменится, а вот себе воздух вы попортили. Я не обязана быть для вас хорошей или плохой. Безгрешные вы, мои судьи!»
Однако инстаграм актрисы все больше начинает напоминать поле боя. Негативных комментариев больше в разы. Да еще фолловеры интересуются, почему отмалчивается Роман.
«Наблюдаю за ними и думаю, когда же он проявит себя как мужчина».
Как ранее писал «Рамблер», российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева в передаче «Секрет на миллион» рассказала, как ее избил бывший бойфренд, коллега по сцене Алексей Макаров
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Алексей Макаров,
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